أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار تأسيس أكاديمية تحمل اسمها بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، بهدف دعم واكتشاف المواهب الكروية، الأمر الذي سيلقي بظلاله الإيجابية على الكرة في المستقبل.



وأكد مدير أول العلاقات العامة والإعلام بالشركة، طلال الرشدان أن «أكاديمية الكويتية للاستثمار» تهدف إلى إعداد البراعم، وتعليمهم أسس كرة القدم وفقا للأنظمة الحديثة المتبعة في العالم، ثم صقل مهاراتهم وتأهيلهم للانضمام للأندية ثم المنتخبات الوطنية مستقبلا متسلحين بالقيم الدينية والتربوية



وأضاف انه «تم التعاقد مع أجهزة فنية وإدارية وطبية وأخصائيي علاج طبيعي وإصابات ملاعب ومحاضرين رياضيين وآخرين مختصين في القيم والسلوك والتغذية وجميعهم مؤهلون علميا، من أجل صقل مواهب ومهارات البراعم، وتأهيلهم رياضيا ونفسيا وخلقيا».



وتابع: «الأكاديمية» رياضية تربوية ثقافية ترفيهية ستقدم خدماتها للبراعم بشكل مجاني، والتي تعد بمنزلة المعسكر التدريبي لهم، مع الوضع في الاعتبار أنها التجربة الأولى في الكويت.



وأوضح الرشدان أن الباب لايزال مفتوحا للتسجيل في مركز شباب الفيحاء أيام السبت والاثنين والأربعاء من الساعة 4:30 الى 6:30 مساء، مبينا أن الشركة اعتمدت خطة تبدأ من العام الحالي 2022 وتنتهي في عام 2026.