قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه المنعقد في 19 يناير الجاري، تعديل بعض تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، والواردة ضمن الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، حيث تضمنت التعديلات بشكل رئيسي ما يلي:



٭ إضافة تعريف لمصطلح «الشركات المالية»، وبيان طبيعة الاستثمارات التي يمكن تصنيفها كـ «شركات مالية».



٭ تمديد مهلة تقديم تقارير كفاية رأس المال للفترات المالية السنوية إلى 90 يوما، وذلك لتتوافق مع مهلة تقديم البيانات المالية السنوية.



٭ إعفاء الشخص المرخص له الذي ينطبق عليه الإعفاء الوارد في المادة (2-7) من الكتاب السابع عشر، من تقديم تقارير كفاية رأس المال ربع السنوية عن الفترات المالية المرحلية.



٭ جواز احتساب حقوق الأقلية الناشئة من تجميع البيانات المالية لأنظمة الاستثمار الجماعي القائمة والمرخصة من قبل الهيئة، ضمن حقوق الأقلية المؤهلة في رأس المال الرقابي المتوافر.



٭ تحديد نسبة متطلبات رأس المال للاستثمارات المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر (FVOCI) وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 9 (IFRS9)، أو المصنفة كاستثمارات في شركات زميلة/ مشروعات مشتركة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 (IAS 28).



٭ جواز إلزام هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم باحتساب متطلبات رأس مال لمخاطر الاستثمار بنسبة 60% على الاستثمارات التي ترى الهيئة وجود ارتفاع في مخاطرها.