أكد استطلاع للرأي أمس، أن الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون سيتقدم بفارق كبير على منافسيه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.



وبحسب نتائج الاستفتاء، يحظى ماكرون الذي لم يعلن ترشيحه رسميا بعد، بـ 25% من نوايا التصويت أمام مرشحتي اليمين فاليري بيكريس واليمين المتطرف مارين لوبن، اللتين تعادلتا بنسبة 15.5%. كذلك سوف يفوز ماكرون في الدورة الثانية أمام أي من المرشحتين بحسب استطلاع أجرته ابسوس- سوبرا ستيريا لصحيفة لوموند، ومؤسسة جان جوريس، ومركز الأبحاث السياسية سيفيبوف وشمل أكثر من 12500 شخص. ويتوقع الاستطلاع الذي تتشابه نتائجه مع استطلاعات سابقة، أن يحصل ايمانويل ماكرون في الدورة الثانية على 54% من الأصوات، مقابل (46%) لفاليري بيكريس، و57%مقابل (43%) لمارين لوبان.



ويتوقع أن يحصل مرشح اليمين المتطرف الآخر ايريك زمور، على 13% في الدور الأول، مستعيدا بعضا من تأخره أمام المرشحتين.



ويتصدر ترتيب نوايا التصويت من بين قوى اليسار جان لوك ميلانشون (يسار متطرف) مع 8%، أمام البيئي يانيك جادو (7%)، والوزير السابق كريستيان توبيرا المدعوم من الرئيس السابق الاشتراكي فرانسوا هولاند (5%)، وعمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو (3.5%). وضعف نتائج اليسار يضاعفه التردد الكبير بين مرشحيه المختلفين. وأعرب نحو 54% من المستطلعين الراغبين في التصويت لميلانشون، عن ثقتهم بقرارهم. لكن هذه النسبة تتدنى إلى 36% بالنسبة ليانيك جادو، و30% لآن هيدالغو، و27% لكريستيان توبيرا.