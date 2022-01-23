سعود عبدالعزيز



كشفت الاحصائية الصادرة عن الادارة العامة للمرور في الفترة من 15 الجاري حتى يوم الجمعة 21 الجاري عن تحرير 23931 مخالفة متنوعة واحالة 101 مركبة الى كراج الحجز و44 مخالفا الى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة، وإحالة 23 دراجة نارية و15 مركبة ايضا، كما ضبط في الحملات التي نفذت في محافظات الكويت الست بمشاركة إدارات المرور وإدارتي المهام والعمليات عن ضبط 46 حدثا للقيادة من دون رخصة سوق وضبط 4 مطلوبين تمت إحالتهم الى الجهات التي تطلب التحقيق معهم وضبط قضيتين متعلقتين بحيازة مخدرات، وأحيلت القضيتان إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

على صعيد آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن افتتاح تقاطع طريق الدائري «الخامس والسادس» الجديد مع طريق المطار (55) مقابل الضجيج.