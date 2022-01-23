تلقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية الهند الصديقة د.سوبرامنيام جاي شانكار.



وجرى خلال الاتصال استعـــراض العلاقــات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيز وتنمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.



كما ناقش الجانبان أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



إلى ذلك، أعربت وزارة ‏الخارجية في بيان لها عن ترحيب الكويت بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع والذي أدان فيه هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وأوضحت الوزارة ان صدور هذا البيان يؤكد خطورة سلوك ميليشيا الحوثي المهدد للأمن والسلم واهتمام مجلس الأمن بهذه القضية ومتابعته لها.



ودعت المجلس إلى مضاعفة جهوده للضغط على ميليشيا الحوثي للاستجابة إلى دعوات وقف إطلاق النار والتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بما يمهد لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وصولا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها ‏المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.



وأكدت الوزارة في ختام بيانها على دعم الكويت لكل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى هذا الحل.