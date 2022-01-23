سيكون المنتخب التونسي أمام تحد جديد في مشواره بالبطولة عندما يواجه منتخب نيجيريا اليوم في (صراع النسور) بدور الـ 16.



ورغم سوء الحظ الذي يطارد تونس الملقب بـ «نسور قرطاج» منذ انطلاق البطولة، لكنه يرفع راية التحدي أمام منتخب «النسور الخضراء»، أملا في نيل ورقة الترشح لدور الثمانية واستمرار المشوار في المسابقة، التي توج بها عام 2004.



وبدأ الحظ العاثر يطارد منتخب تونس منذ لقائه الأول في المجموعة السادسة بالدور الأول، الذي خسره 0-1 أمام مالي، والذي شهد أحداثا مثيرة للجدل، كان بطلها الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي أدار المباراة، بعدما أنهى اللقاء قبل موعد انتهاء الوقت الأصلي وسط دهشة الجميع.



وتواصلت متاعب تونس بعدما أصيب عدد من لاعبيه بفيروس كورونا قبل مباراته مع موريتانيا لكنه كسب الرهان في النهاية بعدما تغلب 4-0 ليعادل أكبر انتصار في تاريخه بأمم أفريقيا، والذي حققه على نظيره الإثيوبي بنسخة المسابقة عام 1965.



وسرعان ما تلقت تونس صدمة أخرى قبل مباراتها ضد غامبيا، بعدما أصيبت دفعة جديدة من اللاعبين بعدوى كورونا، منهم وهبي الخزري وعلي معلول وغيلان الشعلالي، ليتأثر الفريق بتلك الغيابات ويتلقى خسارة في الثواني الأخيرة 0-1 أمام منتخب يشارك للمرة الأولى، وهو الأمر الذي جعله يحل بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ليتواجد ضمن أفضل 4 ثوالث في المجموعات الست بالدور الأول. ولم يقف سوء الحظ عند هذا الحد، بل امتد ليشمل إهدار 3 ضربات جزاء في مبارياته الثلاث بالدور الأول، وأخيرا الإعلان عن إصابة المدير الفني المنذر الكبير بفيروس كورونا وبالتالي غيابه عن قيادة الفريق اليوم، بالتزامن مع تأكد غياب حمزة المثلوثي (انذارين) والحارس فاروق بن مصطفى للطرد المباشر من مقاعد البدلاء في لقاء غامبيا. بدوره، قدم منتخب نيجيريا، الذي يمتلك 3 ألقاب في البطولة، أوراق اعتماده رسميا كأحد المرشحين البارزين للفوز باللقب القاري، بعدما جذب الأنظار إليه خلال لقاءاته في الدور الأول، حيث كان هو المنتخب الوحيد من بين المنتخبات المتأهلة للأدوار الإقصائية، الذي حقق العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث، فاستهل مشواره بالفوز 1-0 على مصر، قبل أن يتغلب 3-1 على السودان ثم الانتصار 2-0 على غينيا بيساو. ودائما ما تتسم مواجهات المنتخبين التونسي والنيجيري بالإثارة والندية، وهو ما تكشفه لغة الأرقام الخاصة بتاريخ مواجهاتهما المباشرة، حيث التقيا في 19 مباراة، حقق كل منتخب 6 انتصارات على الآخر، فيما فرض التعادل نفسه على 7 لقاءات.



ورغم ذلك، فإن تاريخ لقاءات المنتخبين بأمم أفريقيا، والتي بدأت بنسخة المسابقة التي جرت بغانا عام 1978، ينحاز للنسور الخضراء، ففي 5 مواجهات جرت بينهما حققت نيجيريا 4 انتصارات، كان آخرها في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالنسخة الماضية التي أقيمت في مصر عام 2019، حينما فازت 1-0.



في المقابل، جاء الانتصار التونسي الوحيد على نيجيريا في المسابقة القارية، عندما التقيا في الدور قبل النهائي عام 2004، حيث فاز منتخب «نسور قرطاج» 5-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 ليشق طريقه نحو التتويج بلقبه الوحيد في البطولة، علما بأن هذا الفوز كان الأخير للتونسيين في سجل لقاءاتهم الرسمية مع نيجيريا.



ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة، التي تقام بملعب (رومدي أدجيا) بمدينة جاروا، في دور الثمانية مع الفائز من مباراة بوركينا فاسو والغابون.