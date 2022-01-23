أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مساء الجمعة، فوز المصري محمد الشناوي بجائزة أفضل حارس مرمى في مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية. وكتب الحساب الرسمي للكاف على «تويتر»: «حامى العرين.. بتصدياته الرائعة مع منتخب مصر، محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 2021». كما أعلن «كاف» عن التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين خلال دور المجموعات والذي ضم 3 لاعبين من مصر، وهم أحمد حجازي ومحمد الشناوي أساسيان، ومحمد صلاح على دكة البدلاء، كما تواجد أشرف حكيمي وسفيان بوفال من المغرب في التشكيل الأساسي، ولاعب تونس علي معلول احتياطيا. وجاء التشكيل علي النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر)



خط الدفاع: كانون (كوت ديفوار)، أحمد حجازي (مصر)، تورست إيكينج (نيجيريا)، أشرف حكيمي (المغرب).



خط الوسط: إيف بيسوما (مالي)، نابي كيتا (غينيا)، موسى بارو (غامبيا).



خط الهجوم: موسيس سيمون (نيجيريا)، فينسنت أبوبكر (الكاميرون) سفيان بوفال (المغرب).



والاحتياطي: أندريه أونانا (الكاميرون)، إيفان سيلفادور (غينيا الاستوائية)، علي معلول (تونس)، عبدو ديالو (السنغال) ويلفريد نديدي (نيجيريا)، هيديرا (مالي)، كارل توكو (الكاميرون)، نيهاو توتو (الكاميرون)، كانجا (الجابون)، دياوارا (غينيا)، محمد صلاح (مصر)، ساديو ماني (السنغال).



كما أعلن «كاف» عن فوز الكاميروني فينسنت أبوبكر بجائزة أفضل لاعب في مرحلة المجموعات.