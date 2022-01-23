أعلن منتخب جزر القمر عن وجود 12 حالة مصابة في بعثتهم التي ستلتقى الكاميرون في دور الـ 16 غدا الاثنين، على ملعب «أوليمبي» في العاصمة ياوندي.



وقال بيان رسمي اتحاد الكرة بجزر القمر عبر تويتر: «هناك 12 حالة إصابة بفيروس كورونا لدينا، من بينها المدرب أمير عبده». وتابع: «كذلك هناك إصابة للحارسين المتاحين لدينا، مؤيد أوسيني وعلي أحمدا، مع إصابة بدنية للحارس الثالث سالم بن بوينا».



وبالتالي، يصبح منتخب جزر القمر من دون حارس مرمى قبل مواجهة الكاميرون في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم افريقيا وتبدو مشكلة قوية.