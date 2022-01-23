يقص منتخبا بوركينا فاسو والغابون شريط منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية عندما يلتقيان اليوم على ملعب «ليمبي ستاديوم» في أولى مباريات دور الـ16 للمسابقة القارية.



وبعدما عجزا عن التأهل للنسخة الماضية للبطولة، التي أقيمت في مصر 2019، أظهر المنتخبان الكثير من رباطة الجأش خلال مشاركتهما في النسخة الحالية للبطولة، بعدما اجتازا دور المجموعات عن جدارة، ليحدوهما الأمل لمواصلة مغامرتهما في المسابقة.



وصعد منتخب بوركينا فاسو لدور الـ16، بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف الكاميرون (المتصدر)، مستفيدا من تفوقه بفارق المواجهة المباشرة على منتخب الرأس الأخضر صاحب المركز الثالث، الذي تساوى معه في نفس الرصيد، ويتطلع المنتخب الذي تمثلت أفضل إنجازاته بأمم أفريقيا في بلوغ المباراة النهائية لنسخة المسابقة 2013، لعبور عقبة نظيره الغابوني، بعدما سبق أن تغلب عليه 3-0 وديا قبل أسبوع فقط على انطلاق البطولة.



في المقابل، حجز الغابون مقعده بدور الـ16، عقب حلوله في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة في دور المجموعات، برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين خلف المغرب (المتصدر)، فيما تفوق بفارق نقطتين على جزر القمر صاحب المركز الثالث، وكاد يفجر المفاجأة وينفرد بالصدارة، بعدما تفوق 2-1 على المنتخب المغربي قبل دقائق قليلة على نهاية مباراتهما في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة، غير أن خبرة «أسود الأطلس» منحته التعادل في اللحظات الأخيرة.



ويسعى الغابون، الذي يشارك للمرة الثامنة إلى تكرار أفضل إنجازاته عندما بلغ دور الثمانية في نسختي 1996 و2012، رغم صعوبة المهمة أمام منتخب يلقب بـ«الخيول»، الذي يطمح لتحقيق أول انتصار رسمي في لقاءات المنتخبين منذ سبتمبر2013.



ومن المقرر أن يلتقي الفائز في دور الثمانية مع الفائز من لقاء تونس ونيجيريا.