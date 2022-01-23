مع دخول كأس الأمم الأفريقية مرحلة الأدوار الإقصائية، عاد حامل اللقب الى بلاده مبكرا ليحافظ بذلك على نمط رسخ في النسخ الأخيرة من البطولة القارية حيث بات الفوز باللقب بمنزلة لعنة على صاحبه.



وانتهى مشوار المنتخب الجزائري الخميس الماضي في دوالا بخسارته في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمام ساحل العاج 1-3 في مباراة أهدر خلالها قائده رياض محرز ركلة جزاء، لينهي «محاربو الصحراء» مجموعتهم في المركز الأخير.



ووصل فريق المدرب جمال بلماضي الى الكاميرون التي تحتضن النسخة الثالثة والثلاثين من البطولة القارية، وهو من أبرز المرشحين للفوز باللقب بخلفية 34 مباراة من دون هزيمة ثم وصل الى الـ35 بالتعادل مع سيراليون من دون أهداف في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة، قبل أن تحصل الصدمة وتنتهي السلسلة بالسقوط أمام غينيا الاستوائية 0-1.



تاريخياً، كان من الصعب جدا على المنتخبات الاحتفاظ بالألقاب الدولية الكبرى، ولم ينجح أي فريق في الدفاع عن لقب كأس العالم منذ البرازيل عام 1962، فيما كانت إسبانيا في 2012 الدولة الوحيدة التي احتفظت بلقب كأس أوروبا.



وفي القارة الأفريقية تبدو الأمور أسوأ أيضا لأن منتخبا بطلا وحيدا نجح في تجاوز دور المجموعات منذ أن توجت مصر باللقب الثالث تواليا عام 2010، وهو المنتخب الكاميروني في النسخة الماضية عام 2019 لكن مشواره انتهى في الدور ثمن النهائي.



والأسوأ من ذلك أن مصر فشلت حتى في التأهل إلى نهائيات عام 2012 بعد تتويجها باللقب قبلها بعامين، على غرار نيجيريا التي غابت عن نهائيات 2015 بعدما توجت بلقب النسخة التي سبقتها.



وبعناوين مثل «هزيمة منطقية» و«سقوط الملوك»، حللت وسائل الإعلام الرياضية الجزائرية خروج منتخبها حامل اللقب من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وذلك إثر الخسارة القاسية أمام ساحل العاج 1-3 الخميس، في وقت اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن «هذا هو منطق كرة القدم»، متمنيا حظا أوفر لمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض الدور الحاسم من تصفيات مونديال قطر 2022.



بدوره، غرد الرئيس عبدالمجيد تبون بعد وقت قصير من خسارة «محاربي الصحراء» الذين توجوا باللقب في النسخة الأخيرة عام 2019 على حساب السنغال، بقوله «هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم ونقف وراءكم، اليوم وغدا.. حظا أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله».