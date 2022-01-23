أسفرت قرعة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، التي جرت أمس بمدينة دوالا الكاميرونية على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون عن مواجهات من العيار الثقيل ستجمع مصر والسنغال وكذلك الجزائر مع الكاميرون وأيضا غانا ونيجيريا، كما أوقعت القرعة المنتخب المغربي في مواجهة سهلة ضد الكونغو الديموقراطية بينما ستلعب تونس ضد مالي.



وتأهل إلى الدور الثالث الحاسم 10 منتخبات هي السنغال، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، مصر، الكاميرون، غانا، مالي، والكونغو الديموقراطية.



وبالتالي، سيتواجه الزميلان في ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، فيما سيسعى نجم مانشستر سيتي رياض محرز إلى حجز مكان لـ «محاربي الصحراء» في المونديال القطري، بعد الخروج القاسي لحامل اللقب من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا.



وتم توزيع المنتخبات إلى مستويين بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر 2021، وبالتالي تلعب المنتخبات الأعلى تصنيفا، وهي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، ضد المنتخبات الـ 5 الأقل تصنيفا (تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى). ويقام الدور الحاسم بين 21 و29 مارس المقبل بنظام الذهاب والإياب. وعلى هامش حفل سحب القرعة، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أنه يتطلع للترحيب بالفرق الـ 5 المتأهلة لكأس العالم، والتي ستضيف الكثير للبطولة وننتظر مباريات قوية في التصفيات المقبلة.



وقال إنفانتينو: «هذا يوم أفريقيا.. وأتطلع للترحيب بالفرق المتأهلة لكأس العالم، وسنرى مباريات من العيار الثقيل في مارس لأنها ستؤهل 5 فرق من أفريقيا لكأس العالم». وأضاف: «سنضاعف أعداد المنتخبات المشاركة في كأس العالم في النسخة القادمة عقب بطولة كأس العالم في قطر 2022». وتابع: «الجزائر أحد الفرق المرشحة للتأهل بعد الأداء الرائع لها في كأس العرب والتي حصلت عليها ووجودها سيثري كأس العالم، والفرق الأفريقية ستضيف الكثير لبطولة كأس لعالم».



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، باتريس موتسيبي أن تطوير كرة القدم في أفريقيا هو الأمر الذي نعمل عليه. وأضاف موتسيبى: «نعمل على تطوير كرة القدم في أفريقيا، وأي فريق ستتاح له الفرصة لتمثيل أفريقيا في قطر يجب أن يتأكد من تنافسه على أعلى مستوى». واختتم قائلا: «نتمنى أن نشاهد منتخبا أفريقياً يفوز بكأس العالم».