اعتبر وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، أن «لبنان أيقونة متميزة في العالم العربي ونؤكد على ضرورة عدم تدخله في شؤون أي دولة عربية»، مشيرا إلى أن «هذه الزيارة تعد في إطار الجهد الدولي لإعادة الثقة بلبنان ونؤكد على ضرورة عدم تدخله في شؤون أي دولة عربية».



وأعلن وزير الخارجية في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في بيروت أنه «يحمل 3 رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانيا لا نريد أن يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية، وثالثا ان يلتزم لبنان بالإصلاحات المطلوبة منه».



وشدد على أن «رؤيتنا الكويتية والخليجية هي أن يكون لبنان قويا قادرا على الوفاء بالتزاماته الدولية»، مشيرا إلى أن «دول مجلس التعاون متضامنة مع لبنان والتحرك الكويتي بالتنسيق مع دول الخليج».



وأضاف أن سحب السفير لا يعني قطع العلاقات.