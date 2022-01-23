ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية ديسمبر 2021، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 12.98 مليار دينار، أو أعلى بما نسبته 18.8% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.93 مليارات دينار.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/12/2021 نحو 11.47 مليار دينار أو أعلى بما نسبته 25.7% عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.12 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 88.4% من جملة الإيرادات المحصلة.



وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.8 دولارا للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022، وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.51 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 167.94 مليون دينار.



بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.80 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 213.23 مليون دينار عن ذلك المقدر.



وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 23.04 مليار دينار، وصرف فعليا -طبقا للنشرة- حتى 31/12/2021 نحو 10.65 مليارات دينار وتم الالتزام بنحو 3.01 مليارات دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 13.66 مليار دينار، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.52 مليار دينار.



ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر التاسع من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزا بلغ نحو 682.42 مليون دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علما بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع كثيرا مع نهاية السنة المالية.



ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها ثلاثة شهور سوف يعتمد بشكل جوهري على معدل أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية، وجزئيا على وعود الحكومة بتحقيق وفر في المصروفات بحدود 10%.