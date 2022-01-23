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رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع الجلسة الخاصة لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة
الأحد
2022/1/23
المصدر : الأنباء
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- عبدالكريم الكندري : اشتراط الحكومة التنسيق المسبق أو ماذا يوضع على الجلسات الخاصة من قوانين لكي تحضر مخالف للمادة ٧٢ من اللائحة التي لم تطلب مثل هذه الشروط..وما يحصل هو استمرار لضرب مبدأ الفصل بين السلطات واستباحة لصلاحيات البرلمان
- الصيفي مبارك الصيفي: طلب عقد جلسة بشأن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية استوفى جميع الشروط الدستورية واللائحية ، والجلسة تمت الدعوة لها
الحكومة لم تحضر بحجة ( التنسيق ) ، على رئيس الحكومة التوضيح للشعب مادة التنسيق أين هي بالدستور واللائحة ؟!
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