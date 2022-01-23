الطلبات المستوفاة سترفع إلى لجنة سيتم تشكيلها لبحث حركة التنقلات لموظفي الوزارة



عبدالكريم العبدالله

أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد، قراراً يقضي بأن تكون حركة التنقلات لكافة موظفي الوزارة مرة واحدة في كل عام ، وذلك في شهر ابريل من كل عام.

وجاء في القرار الذي تنشره "الأنباء"، ان طلبات النقل تقدم على النموذج المعتمد مشمولاً بموافقة جهتي العمل "المنقول منها والمنقول اليها" وموافقة الوكيل المختص .

وتضمن القرار ان ترفع الطلبات خلال 15 يوم الاولى من شهر ابريل من كل عام ، ولا تقبل الطلبات التي ترد قبل او بعد ذلك الموعد.

وبين القرار أن الطلبات المستوفاة سترفع الى لجنة سيتم تشكيلها لبحث حركة التنقلات لموظفي الوزارة.