نظمت وزارة الدفاع ممثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي حملة للتبرع بالدم اليوم الأحد بالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية وبنك الدم الكويتي تحت شعار (دمي للكويت) وتستمر أسبوعا.

وقال مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش العقيد الركن بحري محمد العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة تأتي إيمانا بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من الدور الوطني والإنساني للجيش في العطاء والتفاني وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف العوضي أن هذه الحملة تندرج ضمن سلسلة حملات التبرع بالدم السابقة التي نظمتها وزارة الدفاع وتهدف إلى تلبية احتياجات بنك الدم ودعم مخزونه بفصائل الدم المختلفة لاسيما النادرة منها.

وأعرب عن الشكر لوزارة الصحة ممثلة ببنك الدم المركزي على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مشيرا إلى أن "هذه المرة استضفنا بنك الدم المركزي في مركز تبرع بمعسكرات المباركية والأعداد المتوقعة للمتبرعين تتراوح ما بين 150 و200 متبرع يوميا حسب الطاقة الاستيعابية لبنك الدم".

وأكد الحرص على حضور المتبرعين بمواعيد ومجاميع محددة بغية ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي ضمانا لسلامة الجميع مبينا أن بنك الدم الكويتي تولى تجهيز المعدات الطبية الخاصة بالتبرع واستقبال المتبرعين من منتسبي الجيش لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل تبرعهم.

من جانبه أكد محمد الحرز من قسم العلاقات العامة في بنك الدم الكويتي أهمية حملة (دمي للكويت) التي تنظمها وزارة الدفاع في زيادة مخزون بنك الدم الكويتي وخصوصا بالفصائل النادرة.

ورحب الحرز في تصريح مماثل ل(كونا) بحملات التبرع بالدم المشابهة التي تنظمها مختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة لما تحمله من مضامين إنسانية كبيرة وإنقاذ حياة المرضى.