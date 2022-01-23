بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقية تعزية مماثلة.