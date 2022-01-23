العتل: نهج البلدية في التحول إلى الميكنة يشهد تحولاً ملحوظاً و«المهندسين» على أتم الاستعداد لدعمه



اتفقت البلدية وجمعية المهندسين، على إتمام عملية الربط الإلكتروني لإنجاز معاملات اعتماد المهندسين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص والتجديد للجمعية كجهة وحيدة لاختبار واعتماد المهندسين الراغبين في العمل في القطاع الخاص.

جاء خلال لقاء مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي مع رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل بمقر البلدية أمس.



وقال م.فيصل العتل، إن الجمعية تثمن عاليا الدور المميز والإنجاز المهني لمدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي واعتماد لجنة مزاولة المهنة الهندسية التجديد للجمعية كجهة فحص واختبار وحيدة للمهندسين الراغبين في العمل بالمجال الاستشاري والهندسي في القطاع الخاص، لافتا الى أن هذا القرار يتوافق ولائحة مزاولة المهنة الهندسية المعتمدة من قبل البلدية والقرارات المنظمة للعمل المهني الهندسي - الاستشاري.



وأشاد العتل بالتجاوب السريع من قبل البلدية لميكنة العمل والاستعداد للتعاون والربط الالكتروني مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية لمتابعة انجاز اعتماد المهندسين الراغبين في الحصول على شهادات لمن يهمه الأمر لتقديمها الى البلدية، لافتا الى أن نهج البلدية في التحول الى الميكنة يشهد تحولا ملحوظا، وأن «المهندسين» على أتم الاستعداد لدعمه والحد من أي تدخل بشري في انجاز اعتمادات المهندسين.



وذكر أنه تم الاتفاق مع المنفوحي على التواصل المباشر من خلال ضابطي اتصال بين الجمعية والبلدية لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ، مضيفا أن الحرص على التواصل والذي لمسناه من البلدية يضعنا أمام مسؤولية كبيرة كمجتمع مدني لدعم عمليات الميكنة والحد من التدخل البشري في أي معاملات يمكن أن ننجزها سواء مع البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى.