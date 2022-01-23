قال وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ، خلال مؤتمر صحافي في بيروت اليوم الأحد، إنه قدم مقترحات للرئيس اللبناني ميشال عون، بشأن كيفية بناء الثقة مجددا مع لبنان.

وزيارة وزير الخارجية لبيروت أمس السبت هي الأولى لمسؤول خليجي كبير منذ الأزمة الديبلوماسية التي نشبت العام الماضي.

وأضاف الشيخ أحمد الناصر: لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولبنان ساحة أمل للجميع..وليس منصة عدوان.

وردا على سؤال صحافي بشأن زيارة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، إلى الكويت قال: نرحب باللبنانيين على كافة مستوياتهم بزيارة الكويت، ودعوة وزير الخارجية اللبناني ستكون ضمن اجتماع عربي سيعقد في البلاد، وهناك دعوة سابقة موجه للرئيس ميقاتي.