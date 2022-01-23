أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم أن وزارة العدل أضافت عشر خدمات جديدة باتت متاحة إلكترونيا لمستخدمي التطبيق.

وقال كاظم في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الخدمات تتمثل في إضافة مجموعة من الخدمات العقارية الجديدة منها طلبات إرث ملكية عقارية وبيع ملكية عقارية وشراء ملكية عقارية وهبة ملكية عقارية.

وذكر أن الخدمات تتضمن أيضا خدمات إلكترونية يمكن طلبها لترسل للأفراد مباشرة مثل كشف بالقضايا المرفوعة من قبل الفرد وكشف بالقضايا المرفوعة ضد الفرد وطلب كشف بمحتويات قضية وطلب محضر استلام مبلغ خارج الإدارة إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني مثل تسديد كفالة تمييز وتسديد كفالة استئناف.

يذكر أن (سهل) تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف شهر سبتمبر الماضي ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.