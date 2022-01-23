تمكن رجال الجمارك في ادارة الشحن الجوي- البريد السريع، من ضبط 20 كيلو غراماً من مادة (بودرة) اللاريكا المخدرة، كانت مخبأة في طرد بريدي.

وفي التفاصيل أنه ورد طرد بريدي قادم من الصين، عبر البريد السريع، وأثناء التفتيش الجمركي عليه من قِبَل رجال الشحن الجوي تبين احتوائها على 20 كيلو غراماً من مادة (بودرة) اللاريكا المخدرة، وبناء عليه تم عمل الإجراءات المتبعة واتخاذ اللازم وإحالة المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.