قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد، إن ما قالته نائبة بريطانية عن فصلها من وظيفة وزارية لأسباب منها أنها مسلمة يجب أن يخضع لتحقيق إذا تقدمت بشكوى رسمية.

وقالت نصرت غني، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير 2020، لصحيفة صنداي تايمز، إن مسؤولا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية خلال إقالتها.

وقال راب اليوم الأحد لسكاي نيوز: "ليس لدينا أي تسامح على الإطلاق مع أي تفرقة وأي إسلامفوبيا في حزب المحافظين... زعم مثل هذا، بهذه الخطورة، يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب".