أعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى497454.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 4334 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى450462 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر90 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2486 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 61 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 44506 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 377.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 26294 ليصبح مجموع الفحوصات 6660408 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5ر16 في المئة.