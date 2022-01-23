رفضت السلطات الأمريكية منح رائد الفضاء، نيكولاي تشوب تأشيرة دخول، طبقا لما ذكرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وقال رئيس الوكالة، دميتري روجوزين، على خدمة المراسلة الفورية "تليجراف" أمس السبت "هذه سابقة خطيرة للتعاون في محطة الفضاء الدولية(آي.إس.إس)".

وأضاف أن موسكو تصدر دائما تأشيرات لرواد فضاء أمريكيين.

ودعا روجوزين، إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، للتدخل.

وأضاف أنه يأمل أن يكون هناك سوء تفاهم، وذلك في تصريحات أدلى بها إلى قناة "إخو موسكفي" الإذاعية.

وتردد أن تشوب كان يرغب في الاستعداد لرحلة إلى محطة الفضاء الدولية، في عام 2023، مع رواد فضاء من أمريكا، في مركز "جونسون" الفضائي، بمدينة "هيوستن" بولاية "تكساس".