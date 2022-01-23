تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في فوضى مرورية في تركيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في حادث حافلة في اسطنبول اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأصيب ما لا يقل عن 18 شخصا بجروح أيضا في الحادث الذي وقع عندما فقد سائق الحافلة السيطرة على السيارة لتسقط بعد ذلك فى حفرة، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه تم تعليق المرور عبر مضيق البوسفور في اسطنبول مؤقتا في الاتجاهين بسبب ضعف الرؤية.

وذكرت الأناضول أيضا أنه في محافظة توقاد شمال البحر الأسود، حيث تساقطت الثلوج بكثافة، انزلقت حافلة وانقلبت. ولقي شخص واحد حتفه وأصيب 18 آخرون على الأقل في الحادث.

كما أثر الطقس السيئ على مظاهر الحياة العامة في جنوب شرق تركيا. وذكرت وكالة الأناضول أن العديد من القرى في محافظات بينجول وشرناك وإيلازيج انعزلت.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار تساقط الثلوج بكثافة على مدار اليوم الأحد في اسطنبول ومناطق البحر الأسود. وفي مناطق من شبه جزيرة الأناضول وجنوب شرق تركيا، من المتوقع أن يستمر الطقس السيء حتى مساء غد الاثنين.