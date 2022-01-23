تستعد لعب الفيديو الشهيرة فورت نايت للعودة التي طال انتظارها إلى أجهزة الهاتف الذكي آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، بعد اختفائها من هذه الأجهزة نتيجة حذفها من متجر التطبيقات آب ستور بدعوى انتهاك الشركة المصدرة للعبة لقواعد آبل.

كانت شركة آبل قد حذفت لعبة فورتنايت من متجرها الإلكتروني آب ستور في آب/أغسطس 2020 بعد محاولة شركة إيبيك جيمز المطورة لها التهرب من الرسوم التي تحصل عليها آبل مقابل تنزيل اللعبة من آب ستور.

ولكن وبفضل حل بديل، سيتم خلال الأسبوع الحالي طرح نسخة جديدة من لعبة فورت نايت متوافقة مع نظام التشغيل آي.أو.إس لأجهزة آبل، حيث يمكن ممارسة اللعبة باستخدام أدوات التحكم عبر شاشة اللمس، من خلال خدمة اللعب المباشر جي فورس ناو.

في الوقت نفسه فإن ممارسة اللعبة عبر أجهزة آبل ستكون متاحة لعدد محدود من المستخدمين في البداية كفترة تجريبية.

يذكر أن خدمة جي فورس ناو التي تقدمها شركة نفيديا هي واحدة من عدة خدمات لعب مباشر ظهرت خلال السنوات الأخيرة وتتيح للمستخدمين ممارسة اللعب على شاشة أجهزتهم في حين تشغيل اللعبة نفسها يتم عبر الإنترنت وليس على جهاز الألعاب أو الكمبيوتر الشخصي.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي مددت شركة آبل حذف لعبة فورت نايت من متجرها الإلكتروني، حتى يتم تنفيذ الاستئناف في معركتها القضائية مع شركة إيبك جيمز المطورة لأشهر لعبة معارك في العالم.

وأبلغت آبل شركة إيبك بأنه سيتم وضع لعبة فورت نايت على القائمة السوداء لنظام تطبيقات متجر آب ستور حتى يتم استنفاد كل درجات التقاضي وهي العملية التي قد تستغرق 5 سنوات.

يذكر أن إيبك أقامت في آب/أغسطس الماضي دعوى قضائية ضد شركة آبل بعد قرار الأخيرة حذف لعبة فورت نايت من متجر آب ستور، بدعوى قيام أبيك بالاحتيال على نظام آب ستور الذي يضمن حصول آبل على عمولة مقابل الإيرادات التي تحققها آبيك من لعبة فورت نايت.