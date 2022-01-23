ابتكرت آلاء أحمد الشيشتاوي طريقة جديدة لخدمة السياح تدمج فيها الأزياء المصرية القديمة بتكنولوجيا المعلومات.

والفستان موشى برسوم فرعونية إلى جانب رمز كيو.آر يمكن لمن ترتديه إجراء مسح له بالهاتف المحمول للحصول على معلومات عن أهم المزارات السياحية في البلد.

ويخاط الرمز على كم الرداء وبمسحه بالهاتف المحمول يمكن للمستخدم الدخول على تطبيق يحمل كل الأسماء والعناوين وأوقات العمل والأسعار لأهم المزارات في مصر.

وتقول آلاء "طبعا ده الكود اللي استخدمته في التصميم موجود في الكم بحيث إن ميبقاش حاجه بارزه لوحدها يبقي من ضمن التصميم وموجود عليه الداتا (البيانات) اللي حطتها علي الأبليكشن (التطبيق) كلها بنعمل اسكان ليها من الموبيل وموجود ب ٣ لغات بنختار اللغة اللي عاوزينها ونفتح ناخد سكان للكود بيفتح الأبليكيشن موجود فيه كل المعلومات اللي احنا حطنها ل ٢٢ موميا والأماكن السياحية في مصر كلها وبنفتح أي مكان سياحي بيجيب لنا كل المعلومات والداتا الخاصة بيه ب ٣ لغات وممكن نعمل لغات أكتر".

وكان التصميم هو مشروع تخرج آلاء لكنها تحتاج لتمويل ليصبح تصميمها علامة تجارية ولتنتج تصميمات أخرى اعدتها ولتوسعة خطوط أزيائها لتشمل الرجال والأطفال.

ولم يكن الموضوع سهلا فتقول آلاء "إن أنا أعمل حاجة مستلهمه من الحضارة الفرعونية وفي نفس الوقت تكون حاجة مودرن تنفع تتلبس دلوقتي دا كان أكتر حاجه صعبة. إن أنا أدمج ما بينهم تاني حاجة إن أنا أطبع أصلًا النقوش ديه علي الفستان وأعمل التطريز ده كان وقت كورونا وكان صعب إن أنا أتنقل وأنزل والأماكن كلها كانت تقريبا مقفولة".

وتابعت "حلمي إن أنا الفكرة ديه تتنفذ علي أرض الواقع وأقدر أطورها وأقدر انفذ باقي التصميمات لاني نفذت تصميم واحد بس ف أقدر أعمل منها لسيدات والرجال والأطفال ويبقي في براند باسمي ويكون خاص بالحضارة الفرعونية لأنها حاجة هتفيد مصر وبره مصر وتشجع السياح إنهم ييجوا وفي نفس الوقت أقدر أطور الأبليكيشن بمعلومات كتير عن مصر".