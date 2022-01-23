نجا الممثل الأمريكي وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر/ 74 عاما/ من حادث سير نتج عنه نقل امرأة إلى المسشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة.

وكان نجم أفلام الاثارة والحركة السابق يقود سيارة كانت ضمن أربع سيارات تعرضت لحادث تصادم يوم الجمعة في لوس أنجليس.

وقال دانيل كيتشيل، المتحدث باسم شوارزينجر، يوم السبت إن بطل سلسلة افلام "ترميناتور" بخير وبصحة جيدة .

وقالت الشرطة في بيان إنه تم نقل امرأة إلى المستشفى لاصابتها بسحجات في رأسها.

وأضاف بيان شرطة لوس أنجليس أنه لا يشتبه في أن يكون الكحول أو المخدرات عاملا مشتبها به في التسبب في الحادث، ولكن البيان لم يشر إلى سبب الحادث.