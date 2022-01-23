اعتمد وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أعضاء اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات، البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد اليوم /الأحد/ عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر(دولة الرئاسة حالياً)، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/، أن الاجتماع ناقش الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء العمل، والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لاثني عشر شهراً.