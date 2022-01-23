قال مسؤولون إن حرائق الغابات، التي اندلعت على طول ساحل بيغ سور بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ظلت ليلة الجمعة نشطة طوال الليل وأدت إلى عمليات إجلاء في مقاطعة مونتيري.

تسببت حرائق كولورادو في حرق 1500 فدان (حوالي 6 كم مربع) وتم احتواؤها بنسبة 5 في المائة حتى صباح يوم السبت، وفقا لما ذكرته إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا (كال فاير).

وذكر مسؤولون على تويتر أنه يمكن رؤية الحرائق من مقاطعة سانتا كروز. وقد استجابت وحدة سان ماتيو - سانتا كروز التابعة لإدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا للمساعدة في عمليات مكافحة الحرائق.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن المنطقة التي اشتعلت فيها الحرائق "ليس لها سجل حرائق يذكر أو ليس لها سجل حرائق"، مضيفة أن نشوب حرائق غابات في يناير، خاصة بعد شهرين من الشتاء الممطر، "أمر خيالي للغاية".

اندلعت الحرائق خلال أحوال جوية عاصفة جلبت معها رياحا قوية إلى منطقة الخليج، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة ((سان فرانسيسكو كرونيكل)).