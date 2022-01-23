أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية أن مسؤولي الحجر الصحي بدأوا في ذبح نحو 427 ألف دجاحة كإجراء احترازي، عقب تفشي انفلونزا الطيور في مزرعتين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الزراعة القول إنه تم تسجيل حالتي إصابة بالفيروس في مزرعتي دواجن في منطقة هواسيونج، على بعد 40 كيلومترا جنوب سول.

ولم تعلن الوزارة عن موعد انتهاء عملية الذبح. ويشار إلى أن انفلونزا الطيور مرض معد للغاية بين الطيور، ويمكن أن يسبب مرض شديد وحتى النفوق، خاصة بين الدواجن. وكانت سلطات الحجر الصحي قد قامت بذبح 30 مليون دجاجة عقب تفشي انفلونزا الطيور بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ونيسان/أبريل 2021، وفقا لبيانات مكتب الاحصاء الكوري.