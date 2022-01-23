تسجل الأسعار في بريطانيا ارتفاعا حادا يجعل من الصعب على العديدين أن يؤمّنوا طعامهم وكلفة تدفئتهم في آن، إلى حدّ باتت بنوك الطعام تواجه طلبا متزايدا يفوق قدراتها.

وتقول هايدي واقفة في صف الانتظار لتسلم رزمتها في مركز كولشيستر بشرق إنكلترا "أجد صعوبة كبرى في تأمين معيشتي" موضحة "أخصص عادة مبلغا من المال لبنوك الطعام، لكن حان دوري الآن للجوء إليها".

والسبب خلف هذه الأزمة بحسب المرأة البالغة 45 عاما ارتفاع أسعار "كلّ شيء" و"الفواتير الباهظة".

تقول هايدي "ازدادت فاتورة الكهرباء. صرت أنفق عليها الآن ربّما 80 جنيه استرليني (95 يورو) في الشهر، مقابل 40 أو 50 جنيه العام الماضي".

وبلغت نسبة التضخم 5,4% في كانون الأول/ديسمبر، أعلى مستوى تسجله منذ ثلاثين عاما، ما حمل العديد من البريطانيين على الاستنجاد لأول مرة ببنوك الطعام.

وقام مركز كولشيستر الواقع في وسط منطقة تجارية، بتوزيع 165 طنا من الطعام خلال العام 2021، ما يكفي لإطعام حوالى 17 ألف شخص. غير أن مديره مايك بيكيت يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 20 ألف شخص في 2022.

وقال مبديا أسفه "إذا ساءت الأوضاع، قد يصل العدد إلى 25 ألف شخص" ما سيشكل "كابوسا"، في حين أن "أسوأ السيناريوهات" يتوقع تهافت حوالى 30 ألف شخص إلى المركز.