ذكر تقرير إخباري أن زيادة للحد الاقصى لاسعار الطاقة فرضته الحكومة في شهر نيسان/أبريل المقبل سوف يؤثر على أكثر من 75 % من الأسر البريطانية.

وذكرت صحيفة " تايمز" البريطانية نقلا عن هيئة تنظيم الطاقة "أوفجيم"،أن عدد الأسر التي يغطيها الحد الأقصى المفروض على الأسعار ارتفع إلى 22 مليون من 15 مليون.

والحد الأقصى للرسوم المتغيرة المعيارية هو 1277 جنيه إسترليني (1731 دولارا) سنويا للأسر النموذجية حتى نيسان/أبريل، في حين أن أغلب الرسوم الثابتة تبلغ الآن ألفي جنيه إسترليني سنويا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة .

ومن المقرر صدور إعلان بشأن زيادة نيسان/أبريل من أوفجيم في السابع من شباط/فبراير المقبل ، و أن الحد الأقصى قد يرتفع مجددا في تشرين الأول أكتوبر.

وانهارت أكثر من عشرين شركة كهرباء بريطانية بالفعل جراء الضغط الناتج عن زيادة الأسعار. وكانت شركة إينرجي ريتيل للطاقة التي توفر الكهرباء لنحو 176 ألف مستهلك، الأحدث التي تنهار، وتدخل مرحلة التعسر المالي ووضعها تحت إدارة التفليسة أوائل الأسبوع الجاري.