أعلنت عالمة فيروسات ألمانية تأييدها لفرض إلزام تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للأشخاص الأكبر من 50 عاما.

وقالت ميلاني برينكمان، هي عالمة فيروسات بجامعة "براونشفايج" التقنية وعضو بلجنة خبراء مكافحة فيروس كورونا لدى الحكومة الألمانية، لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لست معجبة بفكرة إلزام تلقي اللقاح، ولكنني أتشكك فيما إذا كان يمكننا سد ثغرات التطعيم من خلال إجراءات أخرى مثل حملات التطعيم بحيث نصل إلى مرحلة الاستقرار".

وأضافت عالمة الفيروسات الألمانية: "إذا تم تطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما بحلول الخريف، سيمكننا أن ندخل الشتاء القادم بشكل أهدأ".

وقالت إن فرض إلزام بتلقي اللقاح بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما يعد منطقيا، وأشارت إلى أنه غالبا تعد هذه الفئة العمرية التي يكون بها تلقي علاجا بالمستشفيات أمرا ضروريا.

ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى إمكانية أن يصاب الشباب أيضا بمسارات مرضية خطيرة وإلى إمكانية أن يتراجع هذا الخطر بشدة من خلال تلقي التطعيم.