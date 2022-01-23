بدأت سلسلة ترافلودج البريطانية الفندقية عملية توظيف 600 شخص في مناصب تتراوح ما بين مديرين و موظفي استقبال.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أنه سوف يتم شغل الوظائف في أنحاء فروع الفندق الـ582، بالاضافة إلى مقره في ثام في اوكسفوردشاير.

وقالت السلسلة الفندقية إنها تعتقد أن توجه" قضاء العطلات في الداخل " سوف يستمر، مما سوف يعطى دفعة لقطاع الضيافة.

وتتنوع الوظائف الـ600 ما بين ذات دوام جزئي ودوام كامل، وتشمل مديرين وموظفي استقبال وعاملين في مجال التمويل والتسويق والمبيعات.

كما تعتزم الشركة توظيف المزيد من مهندسي الصيانة للانضمام لفريقها.

وقال المدير التنفيذي كريج بونارس" بداية العام الجديد فرصة جيدة لبدء تغيير جديد في المسار الوظيفي"

وأضاف" العمل في قطاع الفنادق أمر ممتع ومثير، ويفتح الباب أمام عالم من الفرص".