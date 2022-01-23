أشاد عدد من أساطير كرة القدم العالمية بمستوى الدولي المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي، واصفين إياه بأنه أفضل لاعب على مستوى العالم.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل في تصريحات نقلتها صحيفة "سكاي" البريطانية: "يجب أن يفوز محمد صلاح بالجوائز الفردية على مستواه الفردي خلال عام 2021، وليس كما رأينا، صلاح حقق أشياء رائعة، ولكن ما حدث في جائزة ذا بيست والكرة الذهبية يظهر عدم احترام ما قدمه خلال العام الماضي، وأشعر بذلك بكل صدق، صلاح لم يحصل على الاحترام الكافي لما قدمه، ولا أعلم لماذا".

ووجه أسطورة منتخب الكاميرون ولاعب فريقي ريال مدريد وتشيلسي الأسبق، جيرمي نجيتاب، نصيحة إلى إدارة ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح الذي ينتهي عقده في يونيو 2023، وحتى الآن، لم يتوصل الطرفان لاتفاق.

وقال جيرمي في حوار مع صحيفة "إل في سي ترانسفير روم" البريطانية : "أعتقد أنه يجب أن يحتفظ الفريق بأفضل لاعب لديه، لأن هؤلاء اللاعبين الكبار سيذهبون إلى نادٍ كبير يريد التوقيع معهم، بالنسبة لي، إذا كنت رئيسًا لنادٍ كنت سأحصن عقد أفضل لاعب لدي للاحتفاظ به، لأنه يمنحني الكثير من المزايا، لأنه (افضل لاعب) أولاً وقبل كل شيء يلعب من أجلك وبشكل جيد".

بدوره، قال أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراجر في تصريحات لـ"سكاي" "من الواضح أن النادي يفتقد اللاعبين، محمد صلاح وساديو ماني، بشكل كبير، أعتقد الآن أن الحديث عن عقد محمد صلاح سيكون مُكثفًا أكثر على الأرجح، لأنه عندما لا يتواجد نرى مدى تأثير ذلك".

ويشارك محمد صلاح، حاليا مع المنتخب المصري في منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تنظم هذه الأيام في الكاميرون، فيما ينتهي عقده مع الريدز في 30 يونيو 2023.