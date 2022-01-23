أظهر استطلاع حديث تراجع التأييد لفرض إلزام عام بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بألمانيا- ولكن نسبة المؤيدين لا تزال تتجاوز المعارضين.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 60% من الأشخاص في ألمانيا أيدوا فرض إلزام عام بتلقي التطعيم، فيما عارضه 32%، ولم يذكر 8% أي رأي تجاه الأمر.

يذكر أن نسبة المؤيدين كانت 63% في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكانت نسبة المعارضين 30% فقط.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع معهد "يوجوف" شمل 2065 شخصا وتم إجراؤه في الفترة بين 18 و20 كانون الثاني/يناير الجاري.

يعتزم البرلمان الألماني "بوندستاج" إجراء مشاورات يوم الأربعاء القادم للمرة الأولى بشأن فرض إلزام عام بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر قرر السماح للنواب البرلمانيين لاتخاذ قرار بهذا الشأن بشكل حر.

ولكن الحكومة الاتحادية السابقة كانت قد رفضت هذا الإلزام، كما لم يكن هناك أغلبية مؤيدة لفرض الإلزام بين المواطنين مع بدء حملات التطعيم قبل عام تقريبا.

يذكر أن 56% ممن شملهم استطلاع سابق بعد أيام قليلة من أول تطعيم في ألمانيا في 26 كانون الأول/ديسمبر من عام 2020، عارضوا فرض أي إلزام بتلقي اللقاح، ولم يؤيده آنذاك سوى 33% فقط.