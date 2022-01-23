ذكر موقع (ذا فيرج) التقني، أن منصة المراسلات الفورية الشهيرة "واتساب WhatsApp" تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدم ترحيل سجلات الدردشة من الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد Android إلى نظيرتها التي تعمل بنظام تشغيل آي أو إس iOS.

تم رصد هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp 22.2.74 لنظام التشغيل iOS ، ويشير التحديث إلى ميزة تتيح لك نقل محادثات WhatsApp من Android إلى iOS باستخدام تطبيق Move to iOS.

بدأت منصة واتساب WhatsApp أولاً في السماح للمستخدمين بترحيل سجلات الدردشة الخاصة بهم من iOS إلى هواتف سامسونج في سبتمبر، ثم وسع الميزة لاحقًا لدعم عمليات نقل الدردشة من iOS إلى جوجل بيكسل وأجهزة أندرويد 12 الأخرى.