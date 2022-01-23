توفي محافظ البنك المركزي الأوغندي إيمانويل توموسيمي موتبيل، الذي ساعد في تشكيل الانتعاش الاقتصادي لبلاده في أعقاب الاضطرابات السياسية التي شهدتها في السبعينيات من القرن الماضي، وذلك عن عمر 72 عاما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بنك أوغندا قوله في بيان عبر البريد الإلكتروني: "توفي البروفيسور توموسيمي موتبيل في مستشفى نيروبي اليوم الأحد". ولم تُقدم تفاصيل على الفور.

يشار إلى أن توموسيمي موتبيل سجل أطول فترة خدمة لمحافظ بنك مركزي في أفريقيا، حيث تولى المنصب لأكثر من 20 عاما.

وتولى الخبير الاقتصادي العديد من المناصب الحكومية سابقا، حيث "قاد تصميم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد أوغندا من الأزمات الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات"، وفقا لبيان البنك على الانترنت.