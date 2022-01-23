دخول فترة الفساد الصالحة للصيد اعتباراً من اليوم الأحد وتستمر «ماية الفساد» حتى السبت 29 يناير

أنسب وقت للحداق هذا الأسبوع مع «وقفة الماية» بين الساعة 7:30 و10:30 صباحاً ومساءً بين 9 و11

أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق بدء هبوب الرياح الشرقية إلى جنوبية شرقية اليوم الأحد، موضحا أن هذه الرياح تعرف محليا باسم «الكوس إلى الكوس المطلعي»، وهي رياح تهب وتكون بين هادئة ورياح خفيفة السرعة.



وأوضح المرزوق أن هذه الرياح ستؤدي إلى ارتفاع تدرجي في درجات حرارة الجو، وهذا يشكل مؤشرا على انتهاء موجة البرد التي ضربت المنطقة في الأيام السابقة، وموجة البرد هذه هي ضمن فترة «برد البطين» المعروف عنها بأنها فترة شديد البرودة، وهذه الفترة تبدأ في يوم 15 يناير ومدتها 52 يوما، وبرد البطين يبدأ متزامنا مع بداية أو مع دخول فترة «نوء النعايم»، حيث يبدآن في نفس التاريخ.



وأضاف المرزوق: لكن في اليوم العاشر من برد البطين أو «نوء النعايم» يبدأ البرد المعروف ببرد «التشار وتشار» أو «برد الازيرق» والذي من المتعارف عليه بأنه يبدأ في يوم 24 يناير ويستمر مدة 8 أيام وينتهي في يوم 31 يناير من كل عام، ولكن موجة البرد التي ضربت المنطقة والتي لاتزال مستمرة حتى هذه اللحظة قد دخلت في موعدها المعروف وهو برد البطين.



وأشار إلى أن فترة «التشار وتشار» أو «برد الازيرق» يكون حسابها وفق التقويم الكويتي أو وفق منظومة «راشد الخلاوي»، أو ما يعرف محليا وفق «حساب العجيري» في آخر أربعة أيام من «نوء النعايم» وأول أربعة أيام من «نوء البلدة» والذي تقول فيه للبرد كما يقول ساجع العرب «يا برد اهدأ ـ اهدأ».



ولكن وفق الحساب البحري أو «النيروز الهندي» أو حساب «الدرور» فتكون فترة «برد التشار وتشار» أو «برد الازيرق» في آخر أربعة أيام من در السبعين وأول أربعة أيام من در الثمانين، وهي نفس الفترة التي تكون من يوم 24 يناير حتى يوم 31 يناير.



وزاد المرزوق: لكن بالنسبة لحالة الطقس في المنطقة في هذا الأسبوع فقد بدأ هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، والتي تعرف باسم «الكوس إلى الكوس المطلعي» تكون رياحا بين هادئة وخفيفة السرعة ستؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة، فمن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في هذه الليلة بين 6 - 9 درجات مئوية، واليوم في النهار 18 - 20 درجة مئوية، وفي الليل 8 - 10 درجة مئوية مع استمرار رياح الكوس التي من المتوقع ألا تزيد سرعتها على 12 كم/س، وسيستمر هذا الطقس في يوم الثلاثاء 25 يناير، ولكن سترتفع درجة الحرارة ارتفاعا ملحوظا يوم الأربعاء 26 يناير، ومن المتوقع أن تكون بين 20 و22 درجة مئوية في النهار وفي الليل تكون بين 10 و13 درجة مئوية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه تميل إلى أن تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة وستنشط قليلا في المساء.



أما بالنسبة إلى حالة البحر فقد دخلت فترة الفساد الصالحة للصيد اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 23 الجاري، وستستمر «ماية الفساد» حتى يوم السبت القادم 29 يناير، وأنسب وقت للحداق سيكون خلال هذا الأسبوع مع «وقفة الماية» التي ستكون بين الساعة 7:30 و 10:30 صباحا، وفي المساء بين الساعة 9 و 11 مساء.