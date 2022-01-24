أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن قيام وزارة العدل بإضافة 10 خدمات جديدة باتت متاحة إلكترونيا لمستخدمي «سهل».



وقال كاظم إن الخدمات العشر التي ستقدمها وزارة العدل تتمثل في إضافة مجموعة من الخدمات العقارية الجديدة منها طلب إرث ملكية عقارية، وطلب بيع ملكية عقارية، وطلب شراء ملكية عقارية، وطلب هبة ملكية عقارية، علاوة على خدمات إلكترونية يمكن طلبها لترسل للأفراد مباشرة مثل طلب كشف بالقضايا المرفوعة من قبل الفرد، وكشف بالقضايا المرفوع ضد الفرد، وطلب كشف بمحتويات قضية، وطلب محضر استلام مبلغ خارج الإدارة إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني وهي تسديد كفالة تمييز، وتسديد كفالة استئناف.



وأشاد بالعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة العدل وجميع فرقها العاملة في سبيل توفير المرونة العالية في وصول الأفراد لخدماتها بسرعة ويسر، حيث سيتاح لمستخدمي التطبيق الذي يمكن تحميله عبر متاجر التطبيقات الخاصة في الهواتف الذكية اختصار الوقت وتوفير الجهد لمثل هذه الخدمات الحكومية التي تسعى الدولة لتوفيرها إلكترونيا.