أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي بإزالة كل ما يعوق الطرق ويشوه المنظر العام برفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع فضلا عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق والحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد الجبعة قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بجولات ميدانية متواصلة خلال شهر ديسمبر الماضي أسفرت عن وضع 1719 ملصقا ورفع 215 سيارة مهملة وأخرى سكراب وقاربين مهملين، وتم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب تحرير 213 مخالفه نظافة عامة وإشغالات طرق اشتملت على 147 مخالفة إشغال طريق بالمخالفة لقانون رقم 30/2021 إشغال طريق، و153 مخالفة نظافة عامة لقانون رقم 190/2008 نظافة عامة و5 مخالفات للباعة المتجولين، وتوجيه 160 إنذارا وتحرير 133 تعهدا.



وأضاف: تم نقل 14899 دربا من النفايات تضمنت 4588 دربا من النفايات المنزلية العضوية، 7149 دربا من النفايات المتنوعة إلى جانب 3162 دربا من نفايات الكناسات، مشيرا الى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، وعدم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.