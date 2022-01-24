الأعداد المتوقعة للمتبرعين بين 150 و200 يومياً حسب الطاقة الاستيعابية لبنك الدم



عبدالهادي العجمي



نظمت وزارة الدفاع، ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي أمس حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية وبنك الدم تحت شعار «دمي للكويت» وتستمر أسبوعا.



وقال مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش العقيد الركن بحري محمد العوضي إن الحملة تأتي إيمانا بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من الدور الوطني والإنساني للجيش في العطاء والتفاني وتقديم أوجه الدعم والمساندة لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.



وأضاف العوضي أن الحملة تندرج ضمن سلسلة حملات التبرع بالدم السابقة التي نظمتها وزارة الدفاع وتهدف إلى تلبية احتياجات بنك الدم ودعم مخزونه بفصائل الدم المختلفة، لاسيما النادرة منها.



وأعرب عن الشكر لوزارة الصحة ممثلة ببنك الدم المركزي على الجهود الكبيرة التي تقوم بها، مضيفا: هذه المرة استضفنا بنك الدم في مركز التبرع بمعسكرات المباركية والأعداد المتوقعة للمتبرعين تتراوح بين 150 و200 متبرع يوميا حسب الطاقة الاستيعابية لبنك الدم، مؤكدا الحرص على حضور المتبرعين بمواعيد ومجاميع محددة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي لسلامة الجميع، مبينا أن بنك الدم الكويتي تولى تجهيز المعدات الطبية الخاصة بالتبرع واستقبال المتبرعين من منتسبي الجيش لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل تبرعهم.



من جانبه، أكد محمد الحرز من قسم العلاقات العامة في بنك الدم الكويتي أهمية الحملة التي تنظمها وزارة الدفاع في زيادة مخزون بنك الدم وخصوصا بالفصائل النادرة.



ورحب الحرز بحملات التبرع بالدم المشابهة التي تنظمها مختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة لما تحمله من مضامين إنسانية كبيرة وإنقاذ حياة المرضى.