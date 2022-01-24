أكد أمين سر جمعية العلاقات العامة الكويتية محمد الياسين أن الجمعية لديها خطط طموحة وذلك بعد تشكيل مجلس إدارتها الجديد، موضحا أنها تهتم بالمبادرين والشباب أصحاب الأفكار المميزة، داعيا جميع العاملين في مجال العلاقات العامة إلى الانضمام للجمعية والمشاركة في لجانها المختلفة، وعرض أفكارهم ورؤاهم على مجلس إدارتها.



واستــعرض اليــاسين نشاطات الجمعية في عام 2022، معبرا عن تفاؤله بالاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة، موضحا أن الجمعية حريصة على تطوير مهنة العلاقات العامة والعاملين بها والنهوض بمجالات العلاقات العامة من خلال أحدث البرامج التدريبية، بالإضافة إلى ما تنظمه من مؤتمرات وملتقيات ومعارض حيث تمثل فرصة كبيرة لصقل وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وضع خريطة لعدد من الفعاليات المهمة ومنها مؤتمر تكنولوجيا التعليم وملتقى العلاقات العامة وجائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء.



وأضاف أن الجمعية تسعى دائما للمشاركة في تحقيق خطط الكويت التنموية من خلال إعداد وتدريب العاملين في مجال العلاقات العامة، مطالبا الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون مع الجمعية لتأهيل موظفي العلاقات العامة وصقل خبراتهم بأحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال الحيوي، خاصة أن مهنة العلاقات العامة تتطلب التطوير المستمر كما تتطلب مهارات وخبرات خاصة، مشيرا إلى أن رأس المال البشري هو أحد أهم محاور رؤية الكويت التنموية.



ولفت إلى أن الجمعية سوف تعلن قريبا عن عدد من البرامج التدريبية للعاملين في العلاقات العامة، كما أنها تستعد حاليا لإطلاق مؤتمر وجائزة تكنولوجيا التعليم في نسخته الثالثة، حيث بدأ اختيار لجنة استشارية للجائزة ولجنة تنظيمية للمؤتمر وذلك لوضع خطة تنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتا الى أن الأحداث في العالم أظهرت تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات وليس التعليم فقط، ما يتطلب مواكبة التطور العالمي والوصول بجميع الخدمات إلى أن تكون إلكترونية، مشددا على ضرورة مواكبة جميع المهن للتطور التكنولوجي، وخاصة العلاقات العامة.