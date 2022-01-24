حصدت شركة العقارات المتحدة جائزة «المطور العقاري المجتمعي الأكثر ابتكارا» في الكويت خلال شهر ديسمبر 2021 وذلك من قبل لجنة «جوائز إنترناشونال فاينانس» التي تشرف عليها المجلة البريطانية الرائدة والمختصة في قطاع التمويل والأعمال، «إنترناشونال فاينانس».



وتقديرا لرواد القطاع التطوير العقاري، سلطت الجائزة الضوء على إنجازات شركة العقارات المتحدة التي تم اختيارها لنيل هذه الجائزة لما حققته في تصميم وتطوير المشاريع المستدامة، وتحديدا في السوق الكويتي، حيث شقت الشركة مسيرة تطوير أول مشروع مجتمعي متكامل في البلاد.

وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: سعداء جدا بأن يتم تسليط الضوء على العمل الذي نقوم به كمطور عقاري ينفرد بنهجه السباق ذات رؤية طموحة تعتمد على تصميم وبناء مشاريع عقارية بمستويات عالمية تسهم من خلالها بالارتقاء بمستوى التطوير العقاري بالمنطقة والتي تتسم بالاستدامة والجودة، وتهدف للارتقاء بتجربة فريدة للمجتمع السكني الجديد.

فقد تغيرت اليوم الطريقة التي ينظر إليها المجتمع لمفهوم المعيشة والترفيه، وأصبح يبحث عن مساحات توفر لهم التكامل بين الحياة المجتمعية والطبيعة والترفيه.



وأضاف: هذا ما تركز عليه استراتيجية العقارات المتحدة على المدى الطويل، إذ بدأت الشركة منذ سنوات بتصميم وإنشاء مشاريع مستدامة تخلق بيئة حضرية ذات نمط حياة عصري يدمج ما بين المعيشة والعمل والترفيه، وهو ما يبرز في العديد من المشاريع التي تشغلها الشركة وأيضا بشكل وثيق في المشاريع التي نقوم بتطويرها حاليا مثل مشروع «ضاحية حصة» في ضاحية حصة المبارك في الكويت ومشروع أسوفيد في المغرب.



واختتم حوا حديثه بكلمة شكر وجهها إلى فريق عمل العقارات المتحدة، قال فيها: إن هذه الجائزة هي ثمار الجهود التي يبذلها كل عضو في فريق عملنا، والذي برهن قدرته على الابتكار والتفوق على التوقعات لتخطي التحديات والتغيرات المستمرة وذلك من أجل النهوض بمستوى المشاريع التي نقدمها في المجتمعات التي تتواجد فيها الشركة لتواصل النمو والازدهار.



تطوير مشاريع عقارية للمستقبل



وتقوم العقارات المتحدة بتطوير مشروع «ضاحية حصة» الحضري والمتعدد الاستخدامات الذي يرتقي بتجربة فريدة للمجتمع السكني الجديد وسط أجواء تعج بالحركة والحياة لتلاقي تطلعات السكان والرواد، إذ يشمل هذا المشروع عدة مكونات رئيسية وهي الوحدات السكنية في أبراج وبيوت حصة»، بالإضافة إلى المنطقة التجارية التي ستشمل المرافق الترفيهية ومحلات التسوق والمكاتب.

ويبلغ إجمالي المساحة التأجيرية فيها 46.689 مترا مربعا، فيما تبلغ قيمة المشروع 250 مليون دينار كويتي، وعند الانتهاء من تطويره، سيكون مشروع «ضاحية حصة» أول مجتمع متعدد الاستخدامات يقدم تجربة معيشية راقية في الكويت.



وفي المغرب، حققت الشركة تقدما في تطوير المكونات السكنية والمنتجع لمشروع أسوفيد الذي يشمل منتجع جولف، وفندقا خمس نجوم ووحدات سكنية فاخرة.



وبالإضافة إلى هذه المشاريع القادمة، تتركز أعمال الشركة الأساسية على العمليات العقارية وتطوير العقارات، وتتضمن المحفظة الاستثمارية للشركة المجمعات التجارية، والفنادق، والمنتجعات، والمباني السكنية، ومراكز التسوق، والمباني الإدارية، بالإضافة إلى مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات في مقدمتها برج كيبكو، فندق مارينا، ومارينا مول في الكويت، صلالة جاردنز مول وصلالة جاردنز رزيدنسز في عمان والعبدلي مول في الأردن، وروشه فيو 1090 في لبنان، فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق والدورف أستوريا وأسوار رزيدنسز في مصر.