محمد القطان: نسعى لتوفير كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الخدمات المصرفية لعملائنا

رقية الرفاعي: نوفر حزمة خدمات استثمارية مميزة تساعد العملاء لتنمية وزيادة أموالهم

نجلاء العيسى: «معاكم دوم» يعكس إيماننا بدورنا كشريك موثوق يهتم بأحلام عملائه

أحمد الأمير: قصص صناعة المليونيرات لا تنتهي.. وموعدنا مع مليونير جديد 14 يوليو





في لحظة من لحظات السعادة الغامرة التي يعيشها سعداء الحظ مرات قليلة في حياتهم، جلس الآلاف في أرجاء الكويت، مساء أمس الأول، يتابعون السحب السنوي الكبير لبنك الخليج، للإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى لحساب الدانة، البالغة قيمتها 1.5 مليون دينار، وكل منهم يتمنى أن يكون المليونير الجديد.



ومع اقتراب لحظة الحسم والإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى، أشعل المذيعان عمر القصاص وأحمد المطري الحفل بأجواء مفعمة بالإثارة والترقب، وصولا إلى نقطة الحقيقة ومعرفة صاحب الحظ السعيد.



وبعد طول انتظار وترقب، أشارت ساعة الحظ إلى العميل عبدالمحسن عبدالصمد تقي الصفار الذي أصبح المليونير الجديد لعام 2021، في السحب الذي أجراه بنك الخليج في يناير 2022.



لحظة السعادة



وفي لحظة واحدة تغيرت حياة الصفار، الذي تلقى اتصالا من بنك الخليج، مذاعا على الهواء مباشرة يخبره بأنه الفائز بجائزة الـ 1.5 مليون دينار، ليشاهد الجمهور المتابع لقناة الراي التلفزيونية وإذاعة 360 إف إم وقنوات التواصل الاجتماعي للبنك، لحظات الفرح والسعادة، التي رسمها «الخليج» على وجه أحد عملائه في مطلع العام الجديد، ليكون بذلك بنك الخليج جزءا أساسيا من حاضر ومستقبل عميله الوفي، وكل فائز جديد بالمستقبل.



وبمشاعر مفعمة بالأحاسيس الجياشة، عبر الصفار عن فرحته وسعادته أمام الجمهور، الذي تابع رد فعله على الهواء مباشرة، بعد تلقيه خبر الفوز بالجائزة الكبرى، وتتويجه بلقب مليونير الدانة.



فبعد عقود من الولاء لبنك الخليج، وعقب 13 عاما من فتحه لحساب الدانة ابتسم له الحظ، لينال لقب العميل المحظوظ، ويصبح المليونير الجديد، ويروي لمحات من قصته أمام الجمهور، ضمن قصص بنك الخليج مع مليونير الدانة، التي لا تنتهي.



فالمليونير الجديد الذي تقاعد من عمله منذ 15 عاما، عبر عن شكره لبنك الخليج الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من حاضره ومستقبله، بعد فوز بالجائزة، مشيرا إلى أنه كان دائم الحضور لسحوبات الدانة المتوالية منذ سنوات، يحدوه الأمل للفوز بالمليون دينار، ولكن الحظ أبى إلا أن يفوز بالمليون ونصف المليون دينار، إذ تحققت كل أحلامه وحلت كافة مشاكله، بشيك مسجل باسمه، وممهور بتوقيع ثلاثة من قيادات البنك.



تجربة مصرفية فريدة



وكان الحفل الذي أقيم افتراضيا، التزاما بتطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في مواجهة تداعيات متحور فيروس كورونا «أوميكرون»، قد بدأ بعرض موجز، قدمه مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، محمد القطان، الذي استعرض خدمات ومنتجات بنك الخليج، التي تلبي متطلبات وتطلعات العملاء، والتجربة المصرفية الفريدة والاستثنائية والعصرية التي يوفرها لهم.



وقال القطان: نسعى دائما في بنك الخليج من أجل تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الخدمات المصرفية، وذلك انطلاقا من استراتيجيتنا المستدامة التي تستهدف ليس فقط تلبية متطلبات عملائنا، بل وتخطيها.

ولأن العميل يتصدر قائمة أولوياتنا فهدفنا المستمر هو أن نوفر له تجربة مصرفية مميزة، لهذا نعمل بشكل مستمر على البحث والتطوير لتوفير أفضل الخدمات التي تناسب احتياجاته.



وأضاف: أطلقنا العام الماضي عددا من الخدمات الحصرية والرائدة في السوق، وتميزنا بإطلاق بطاقة موج، أول بطاقة مسبقة الدفع للاسترداد النقدي في الشرق الأوسط، لمساعدة العملاء على إدارة نفقاتهم بطريقة سلسة وآمنة والحصول على استرداد نقدي على جميع معاملاتهم.



وتابع: «ولأننا نعتبر جيل الشباب هم شركاؤنا في المستقبل، أطلقنا لهم عددا من المنتجات والخدمات المصممة خصيصا لهم، من خلال حساب red، وانطلاقا من مكانتنا كبنك المستقبل في الكويت، أطلقنا العديد من الخدمات الرقمية التي تناسب التطور التكنولوجي العالمي، ومنها ميزة فتح حساب بنكي عبر الموبايل في أقل من دقيقة».



وأعلن عن إطلاق أحدث نسخة من تطبيق بنك الخليج للموبايل، الأفضل والأسرع، والذي يحتوي على الكثير من المزايا بدءا من التصميم الذكي والاستخدام الأسهل الذي يتيح لعملائنا انجاز معاملاتهم بسهولة وبأقصى سرعة.



وفي ختام كلمته، أكد القطان أن بنك الخليج سيواصل جهوده للتطور المستمر وتمكين التحول الرقمي، بما يساهم في توفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعات العملاء وتناسب نمط حياتهم.



«معاكم دوم»



من جانبها، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق نجلاء العيسى: توفير الخدمات والمنتجات التي تلبي متطلبات وتطلعات العملاء هو شغلنا الشاغل في بنك الخليج، تطبيقا لشعاره «معاكم دوم»، وخطط التحول الرقمي الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك للمستقبل.



وأضافت: تجسيدا للعلاقات القوية التي تربط بنك الخليج بعملائه، وانطلاقا من المبادئ الراسخة التي يبني عليها استراتيجيته للتوسع والنمو، تم إطلاق شعار «معاكم دوم»، كرسالة واضحة، تعكس فكر وأهداف البنك ورسالته الصادقة تجاه العملاء.



واستطردت: نحن في بنك الخليج ننظر الى دورنا في المجتمع، ليس فقط كمؤسسة مالية احترافية تهدف الى تعزيز مكانتها الرائدة في القطاع المصرفي، عبر خدمات ومنتجات مبتكرة ومتجددة فحسب، وانما نؤمن بدورنا كشريك موثوق يهتم بأحلام وتطلعات عملائنا ومجتمعنا، لذا نسعى دوما من أجل الوقوف الى جانب عملائنا من جميع الأعمار والفئات لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المتنوعة.



وذكرت أن بنك الخليج يؤمن بدور الشباب في بناء هذا المجتمع، لذا نركز بشكل خاص على توفير كل السبل والخدمات التي تدفع بجيل الشباب لتحقيق أهدافهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلدنا الحبيب.



وحرصت العيسى على توجيه رسالة إلى كافة عملاء البنك، قائلة «لأنكم تستحقون.. نحن معكم اليوم لنعرب لكم عن شكرنا، ولنعبر عن رسالتنا الصادقة، ونعدكم بأن نكون «معاكم دوم» في طريق النجاح والتميز وتحقيق الأحلام، ونتمنى أن تكون هذه الجائزة استكمالا للطريق الذي بدأناه منذ أكثر من 60 سنة.



الاستثمار المدروس



بدورها، قالت مديرة الاستثمار في إدارة الخدمات الاستثمارية رقية الرفاعي إن تعزيز قيمة الادخار في المجتمع يجب أن يقترن بها ترسيخ مفاهيم الاستثمار المدروس بعناية لتنمية الأموال وزيادتها، والحفاظ عليها.



واستعرضت الرفاعي بعض الأسرار الخاصة بتحقيق الكفاءة المالية وسبل الاستثمار الأمثل للفوائض والمدخولات، وتنمية الثروات، مشيرة إلى الخبرات الواسعة التي يزخر بها بنك الخليج والخدمات الاستثمارية المميزة التي يقدمها لعملائه من خلال منصة «وايز» الاستثمارية الرقمية.



وأشارت الى عدد من النصائح التي يجب على العميل اتباعها لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية، مشيرة إلى أهمية وضع خطة استثمارية وتحديد قيمة الاستثمار والعائد المتوقع، والقطاعات المستهدفة للاستثمار.



ولفتت إلى ضرورة تحديد الفترة الزمنية لاسترجاع رأس المال، ومقدار تحمل المستثمر للمخاطر، اذ كلما ارتفعت المخاطر زادت العوائد والعكس صحيح، مشددة على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية بأنواع مختلفة من الاستثمارات.



وأضافت: كل تلك التقديرات تتطلب في أغلب الأحيان ضرورة الاستعانة بخبراء الاستثمار المحترفين، وهنا يأتي دور بنك الخليج، الذي يوفر لعملائه مجموعة متميزة من الاستثمارات العالمية التي تناسب تطلعاتهم.



حفل افتراضي مميز



من ناحيته، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «استمتعنا اليوم (أمس) بالأمسية الجميلة التي تخللتها عدة فقرات، حيث يعكس حساب الدانة أولويات بنك الخليج وأسسه الثابتة، المتمثلة في علاقته المتينة بالعملاء على مدى أكثر من 60 عاما، واعتماده على مجموعة من أكفأ الطاقات العاملة في القطاع المصرفي، وحرصه الدائم على تقديم النصيحة والخدمة الاستثمارية الرائدة لعملائه على مر السنين».



وأضاف: احتفالنا هذا العام تم افتراضيا، التزاما منا بتطبيق الاشتراطات الصحية وحرصا على سلامة الجميع، ونبارك للفائز عبد المحسن عبد الصمد تقي الصفار بحصوله على الجائزة الكبرى لسحب حساب الدانة. ونتمنى حظا أوفر لعملائنا الآخرين في السحوبات المقبلة.



واختتم تصريحاته بالقول «في ختام حفلنا المبهج، أود الإشارة إلى أن قصص بنك الخليج في صناعة المليونيرات لا تنتهي، إذ سنكون على موعد مع إعلان مليونير جديد لحساب الدانة في 14 يوليو المقبل، علما أن آخر موعد للمشاركة في السحب نصف السنوي للفوز بالمليون دينار في 31 مارس، وكلنا أمل في أن نتمكن من عقده في حفل كبير حي كما اعتدنا سنويا قبل جائحة كورونا.



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يحظى بها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.



ويلتزم «الخليج» بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والبيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها إستراتيجيا، بما يعود بالنفع عليه بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام، كما يدعم رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.



إطلاق أغنية «بالدانة قومي حظي من مكانه»



عرض بنك الخليج أغنية «لو أفوز بالدانة»، وأغنية «بالدانة قومي حظي من مكانه»، للتعبير عن التحول الذي سيحصل في حياة الفائز بالجائزة الكبرى من حساب الدانة، وحياة أهله وأسلوب حياته بشكل كامل، في إشارة إلى حجم الجائزة وفرص صرفها المتعددة، وما يمكن أن تحدثه من تغيير جذري في حياة الفائز.



مقابلات مع الجمهور



قدم المذيع والمراسل أحمد الحمدان تقريرا مصورا عن آراء الحضور والمتابعين حول ردة فعلهم في حال ربحوا الجائزة الكبرى في سحب مليونير الدانة البالغة قيمتها 1.5 مليون دينار، وتفاوتت الإجابات والأحلام ما بين الحالمين في شراء بيت أو شاليه، والراغبين بالاستثمار، والعازمين على التبرع بالمبلغ لفعل الخير، وغيرها من الأمنيات والأحلام.



تجربة مصرفية استثنائية



قدم الإعلامي عمر العثمان فقرة تحدث خلالها بشكل عام عن الاحتياجات المصرفية في عصر التكنولوجيا.. والسهولة! مشيرا إلى أن سهولة الخدمة وتطورها التكنولوجي بات العنصر الفاعل في المنافسة المصرفية في السنوات الأخيرة، لهذا يركز بنك الخليج على توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة لعملائه.



إقبال كبير على سحب «الدانة»



أقيم سحب حساب الدانة أمس تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة «ارنست أند يونغ» العالمية، إذ يشهد حساب الدانة اقبالا واسعا من العملاء، باعتباره من أفضل حسابات الادخار في الكويت، الذي يتميز بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة.

فهناك فرص شهرية للربح بألف دينار لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين بجائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ويتمتع عملاء الحساب بمميزات عديدة، كونه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالربح من السنة الماضية إلى السنة التالية وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على ولائهم لبنك الخليج.



وذكرت أن حساب الدانة يوفر العديد من الخدمات المتميزة لعملائه، منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الشهرية وربع السنوية والسنوية.



شروط المشاركة في السحب



حساب الدانة متاح للكويتيين والمقيمين، ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.

وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ دينارين من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائيا إلى سحوبات الدانة.



ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.



وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع السنوية والسنوية المقبلة هذا العام، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب. ويمكن للعملاء زيارة أحد فروع بنك الخليج، أو التحويل المباشر عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، كذلك بإمكان العملاء استخدام خدمة الـ«واتساب» على الرقم 1805805 للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على نفس الرقم للحصول على المساعدة. ويمكنهم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن الحساب وعن الفائزين.