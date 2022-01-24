أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بخصوص تمديد عقدين بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دينار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت طلبت التمديد الثاني لعقد تزويد أيد عاملة فنية متخصصة لعمليات الشركة البحرية المبرم مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لمدة سنة اعتبارا من فبراير 2022 إلى نهاية مارس 2023 بمبلغ إجمالي قدره 3.6 ملايين دينار، وجاء طلب الشركة لحين الانتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة.



وذكرت المصادر أن «نفط الكويت» طلبت التمديد الأول لعقد مناقصة تقديم خدمات دعم لتشغيل وصيانة المرافق البحرية التابعة لشركة نفط الكويت المبرم مع شركة جوبكو الخليج للتجارة العامة (وكيل إحدى الشركات العالمية) لمدة 12 شهر اعتبارا من 31 يناير 2022 وحتى 30 يناير 2023 بمبلغ إجمالي قدره 1.4 مليون دينار، على أن تكون الستة أشهر الأولى متواصلة والستة أشهر المتبقية شهرا بشهر ولحين الانتهاء من إجراءات المناقصة البديلة.