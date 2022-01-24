شاركت الكويت في الاجتماع السابع للجنة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، حيث ترأست وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع وذلك عبر الاتصال المرئي.



وتم خلال الاجتماع، تقديم ورقة حول تجربة الكويت بشأن «تحديات قطاع الصحة على التحولات الاقتصادية الكلية» من قبل وكيلة وزارة المالية اسيل المنيفي، كما تمت مناقشة استراتيجيات التحول الرقمي في اسواق الاوراق المالية الحكومية في الدول العربية ورقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية وتحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع في القطاع الخاص وتحديات تعثر قطاع الصحة على التحولات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية.