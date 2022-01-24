كيف يمكن حماية الأطفال من «حساسية البيض»؟



توصلت دراسة طبية حديثة إلى طريقة يمكن من خلالها تفادي إصابة الأطفال بثاني أكثر أنواع الحساسية شيوعا في العالم، وهو «حساسية البيض». ووفق الباحثين في جامعة «بوفالو» الأميركية في نيويورك، فإن إطعام الأطفال البيض في سن مبكرة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ «حساسية البيض» في مراحل عمرية لاحقة.



ودرس الباحثون بيانات أكثر من 2200 طفل منذ ولادتهم حتى بلوغهم سن السادسة، حيث اطلعوا على عاداتهم الغذائية وحساسيتهم تجاه البيض. ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في موقع «بحوث الحساسية الغذائية»، أن نسبة 0.6% من المشاركين في الأبحاث، أبلغوا عن «حساسية البيض» لدى أطفالهم الذين كانوا بعمر عام.



وأفاد الباحثون بأن الأطفال المصابين بـ«حساسية البيض» في عمر 1 و6 سنوات أكلوا عددا أقل من البيض في أعمار 5 و6 و7 و10 أشهر من غيرهم من غير المصابين بهذا النوع من الحساسية. وقال رئيس الباحثين شيوزونغ وين في الدراسة: «حساسية البيض هي ثاني أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعا في جميع أنحاء العالم».



وأضاف: «الأدلة الحالية تشير إلى أن الإدخال المبكر للبيض أثناء الطفولة، متبوعا بإطعام متكرر، يبدو وقائيا ضد تطور حساسية البيض. ما زلنا ندرس التوقيت الأمثل لإدخال البيض في نظام الرضع الغذائي وتواتر التغذية».

عن «يو بي آي»

