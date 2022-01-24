ارتفع عدد القتلى خلال الاشتباكات التي استمرت لليوم الرابع على التوالي بين مقاتلين من تنظيم داعش وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) على اثر هجوم لمسلحين على سجن «الصناعة» بمنطقة غويران في شمال شرق سورية إلى أكثر من 123 قتيلا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس. وتحدث المرصد عن مقتل 77 من «داعش» و39 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب و«قسد» و7 مدنيين، في أحدث حصيلة.



وقال المرصد إن «العدد أكبر من ذلك والعدد الحقيقي غير معروف، نظرا لوجود العشرات لا يعرف مصيرهم»، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.



والهجوم الذي يشنه تنظيم «داعش» على سجن غويران، هو «الأكبر والأعنف» منذ إعلان القضاء على خلافته في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.



وقال المرصد امس: «شهد السجن ومحيطه بعد منتصف ليل امس الأول اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديموقراطية» في محاولة مستمرة للسيطرة على السجن وإنهاء تواجد عناصر التنظيم في محيطه، بدعم وإسناد من التحالف الدولي. وأشار المرصد إلى اعتقال مئات السجناء «من داعش بينما لايزال العشرات منهم فارين» من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكنوا من الهرب.



وبحسب وكالة فرانس برس سمع في حي غويران أصوات اشتباكات عنيفة في المناطق المحيطة بالسجن الذي يضم ما لا يقل عن 3500 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.



وقالت الوكالة إن «قوات سوريا الديموقراطية» تنتشر بكثافة في الأحياء المحيطة بالسجن، وتنفذ عمليات تمشيط، وتستخدم مكبرات الصوت لدعوة المدنيين إلى مغادرة المنطقة.



ودفعت قوات التحالف الدولي وقوات «قسد»، بتعزيزات عسكرية كبيرة جدا إلى مدينة الحسكة، الواقعة شمال شرق سورية، بعد فشل قوات «قسد» استعادة السيطرة على السجن والأحياء المجاورة له.



وفي السياق، جددت الحكومة السورية، إدانتها للأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين في محافظة الحسكة وزيادة معاناتهم، وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، حول الأحداث في الحسكة: «ارتكبت عصابات «داعش» و«قسد» خلال الأيام القليلة الماضية مجازر بحق المدنيين وتدميرا هائلا في البنى التحتية بمحافظة الحسكة، وقد شاركت القوات الأميركية وخاصة سلاح الطيران بشكل همجي في هذه الجرائم التي راح ضحيتها المدنيون الأبرياء بمن فيهم كبار السن والأطفال والنساء من أبناء هذه المحافظة التي عانت الكثير خلال السنوات الماضية نتيجة للممارسات الدموية لهذه الأطراف»، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا».



وأضاف البيان: «تكرر الجمهورية العربية السورية إدانتها للأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين وزيادة معاناتهم وتطالب بانسحاب القوات الأميركية من شمال سورية الشرقي وتعتبر أن ما تقترفه القوات الأميركية وميليشيات «قسد» أعمالا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.